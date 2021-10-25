Ghaziabad News: तीन दिन से लापता ऑटो चालक का गड्ढे में मिला शव, हत्या की आशंका

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मुरादनगर। तीन दिन से लापता ऑटो चालक का शव मंगलवार को दुहाई-सैंथली बाबा रोड के पास करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं, पुलिस प्रथम दृष्टया सड़क हादसा मानकर मामले की जांच कर रही है।मेरठ रोड स्थित राधेश्याम विहार फेज-1 निवासी सोनू त्यागी (45) ऑटो चालक 13 सितंबर की शाम करीब सात बजे गाजियाबाद जाने के लिए निकले थे। इसके बाद वह घर वापस नहीं आए। परिजनों ने 14 सितंबर की शाम करीब छह बजे गुमशुदगी दर्ज कराई। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब दो बजे पुलिस को सूचना मिली कि दुहाई- सैंथली बाबा रोड किनारे करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में ऑटो के साथ व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान के लिए सोनू के परिजनों को बुलाया। परिजनों ने पहचान सोनू त्यागी के रूप में करते हुए हत्या की आशंका जताई है। वहीं, पुलिस का कहना है कि सोनू का ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गया, इसके कारण उसकी मौत हुई है। एसीपी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।