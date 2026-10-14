Ghaziabad News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार घायल

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मोदीनगर। बीते रविवार को भोजपुर में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पास एक सड़क दुर्घटना हुई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो युवक घायल हो गए। हापुड़ मार्ग पर हुए इस हादसे में बाइक सवार विशाल और दीपक गंभीर रूप से चोटिल हो गए। ट्रक किसी वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में था। राहगीरों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। दीपक की नाजुक हालत के चलते उसे मेरठ के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। उसकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। विशाल ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।