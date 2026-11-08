{"_id":"6af0ad8239729801e6091a2f","slug":"air-in-ghaziabad-turns-toxic-due-to-firecracker-smoke-aqi-reaches-357-2026-11-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में सांसों पर संकट: पटाखों के धुएं से जहरीली हुई हवा, एक्यूआई 357 पर पहुंचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



पटाखों से निकले धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी जैसी दिक्कतें हो रही हैं। अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए स्थिति ज्यादा परेशानी भरी हो सकती है। विज्ञापन दिवाली पर पटाखों के धुएं ने गाजियाबाद शहर की हवा को और जहरीला कर दिया। रविवार शाम चार बजे गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 344 दर्ज किया गया था, जो रात में बढ़कर 357 पर पहुंच गया।

Trending Videos

रात में पटाखे जलने का सिलसिला जारी रहने से एक्यूआई में और बढ़ोतरी की आशंका है। हवा की रफ्तार कम रहने पर प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। ऐसे में रात के साथ सोमवार सुबह भी प्रदूषण का असर अधिक महसूस हो सकता है।





विज्ञापन