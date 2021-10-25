Ghaziabad News: केस वापस न लेने पर पथराव कर घायल करने का आरोप

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गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के संजयनगर सेक्टर-23 स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक व्यक्ति ने पड़ोसियों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने, परेशान करने और टहनी काट रहे युवक पर पथराव कर घायल करने का आरोप लगाया है। मामले में कुंवरपाल ने अमन, आदित्य, नीलू सिंह ठाकुर और नैंसी के खिलाफ मधुबन बापूधाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक कुंवरपाल का पड़ोसियों से विवाद चल रहा है और उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। आरोप है कि पड़ोसी मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे। इसी से परेशान होकर कुंवरपाल ने घर में कैमरे लगवाए थे। 25 अगस्त को कैमरे के सामने आ रही टहनी को एक युवक काट रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसियों ने युवक पर पथराव कर दिया। पत्थर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी अमन और आदित्य वहां से फरार हो गए। एसीपी ने बताया कि मामले में 27 अगस्त को केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।