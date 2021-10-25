Ghaziabad News: रजिंश में धारदार हथियार से हमले का आरोप

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मोदीनगर। नगर के गांव आबिदपुरी मानकी में आरोपियों ने पुरानी रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज की है। गांव आबिदपुर मानकी निवासी इकराम की शिकायत के अनुसार दो दिन पहले उनके पौते हसन का गांव में कुछ लोगों से विवाद हो गया था। आरोपी विवाद को लेकर हसन से रंजिश रखते थे। आरोप है कि आरोपियों ने बुधवार शाम हसन पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर के अनुसार चांद, जानू और ताज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है