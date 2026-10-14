Ghaziabad News: 20 लाख की लागत से जिले के 10 कुएं होंगे पुनर्जीवित

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भूजल स्तर में सुधार और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पहले चरण में दो कुओं को विकसित किया जाएगा। सीडीओ ने बताया कि जिले में 800 तालाब चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 200 का पुनर्विकास किया जा चुका है। तालाबों का पुनर्जीवन औद्योगिक सीएसआर फंड से कराया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब कुओं को भी विकसित किया जाएगा।योजना के तहत कुओं की सफाई, मरम्मत और पुनर्स्थापना कर उन्हें वर्षा जल संचयन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे वर्षा जल का संरक्षण करने और भूजल स्तर में सुधार लाने में मदद मिलेगी।इन स्थानों पर हैं कुएंयोजना के तहत सुराना, रावली, दिदौली, दबाना, चुड़ियाला, फरीदनगर (दो कुएं), फफराना, सारा और सहजनपुर में स्थित कुओं को चिह्नित किया गया है। इनकी सफाई, मरम्मत और पुनर्स्थापना की जाएगी।