Delhi NCR News: जेन-जी कम उम्र में ही करवा रहे हेयर ट्रांसप्लांट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। सोशल मीडिया पर परफेक्ट हेयरलाइन के चलन और कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या के कारण युवा अब जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। डॉक्टर इस जल्दबाजी के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। पहले बाल झड़ना अधेड़ उम्र की समस्या मानी जाती थी, लेकिन अब 20 से 25 साल के युवा भी इस समस्या से जूझ रहे हैं।दिल्ली के वरिष्ठ डर्माटोलॉजिस्ट गौरव गर्ग ने बताया कि 20 साल के आसपास के युवाओं में हेयर ट्रांसप्लांट की पूछताछ बढ़ी है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया ने लुक को लेकर सोच बदल दी है। पहले छोटी-मोटी हेयरलाइन पीछे हटना सामान्य लगता था, अब लोग सेलिब्रिटी से तुलना करते हैं। गर्ग ने जोर दिया कि ट्रांसप्लांट से पहले बाल झड़ने की असली वजह समझना जरूरी है। अध्ययन बताते हैं कि पुरुषों में पैटर्न बाल झड़ना कम उम्र में भी शुरू हो सकता है। एक स्टडी में 20 से 25 साल के युवा सबसे ज्यादा प्रभावित पाए गए। कई मामलों में यह समस्या परिवार में भी रही है।सही जांच क्यों जरूरीएम्स की डर्मेटोलॉजी प्रोफेसर नीतू भारी ने कहा कि युवा अपनी हेयरलाइन के छोटे बदलावों को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं। इसकी एक वजह सोशल मीडिया पर लगातार होने वाली तुलना है। डॉ. रमनजीत सिंह ने बताया कि युवाओं में बाल झड़ना हमेशा गंजापन नहीं होता। इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। सर्जरी से पहले सही जांच करवाना बेहद जरूरी है।25 साल से पहले सर्जरी से बचेंडॉक्टर आमतौर पर 25 साल से पहले हेयर ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं देते हैं। इस उम्र में बाल झड़ने का पैटर्न बदल रहा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले जांच, निगरानी और बिना सर्जरी वाले इलाज पर ध्यान देना बेहतर है। लंबे समय तक प्राकृतिक नतीजे के लिए सही योजना बनाना महत्वपूर्ण है। बाल झड़ने की समस्या होने पर जल्द डॉक्टर से जांच करवाएं, लेकिन सर्जरी के लिए जल्दबाजी न करें।