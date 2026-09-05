फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Gen-Z is getting hair transplants at a young age

Delhi NCR News: जेन-जी कम उम्र में ही करवा रहे हेयर ट्रांसप्लांट

Sat, 05 Sep 2026 09:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:02 PM IST
विज्ञापन
डॉक्टर बोले जल्दबाजी न करें
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर परफेक्ट हेयरलाइन के चलन और कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या के कारण युवा अब जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। डॉक्टर इस जल्दबाजी के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। पहले बाल झड़ना अधेड़ उम्र की समस्या मानी जाती थी, लेकिन अब 20 से 25 साल के युवा भी इस समस्या से जूझ रहे हैं।
दिल्ली के वरिष्ठ डर्माटोलॉजिस्ट गौरव गर्ग ने बताया कि 20 साल के आसपास के युवाओं में हेयर ट्रांसप्लांट की पूछताछ बढ़ी है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया ने लुक को लेकर सोच बदल दी है। पहले छोटी-मोटी हेयरलाइन पीछे हटना सामान्य लगता था, अब लोग सेलिब्रिटी से तुलना करते हैं। गर्ग ने जोर दिया कि ट्रांसप्लांट से पहले बाल झड़ने की असली वजह समझना जरूरी है। अध्ययन बताते हैं कि पुरुषों में पैटर्न बाल झड़ना कम उम्र में भी शुरू हो सकता है। एक स्टडी में 20 से 25 साल के युवा सबसे ज्यादा प्रभावित पाए गए। कई मामलों में यह समस्या परिवार में भी रही है।
विज्ञापन

सही जांच क्यों जरूरी
एम्स की डर्मेटोलॉजी प्रोफेसर नीतू भारी ने कहा कि युवा अपनी हेयरलाइन के छोटे बदलावों को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं। इसकी एक वजह सोशल मीडिया पर लगातार होने वाली तुलना है। डॉ. रमनजीत सिंह ने बताया कि युवाओं में बाल झड़ना हमेशा गंजापन नहीं होता। इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। सर्जरी से पहले सही जांच करवाना बेहद जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

25 साल से पहले सर्जरी से बचें
डॉक्टर आमतौर पर 25 साल से पहले हेयर ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं देते हैं। इस उम्र में बाल झड़ने का पैटर्न बदल रहा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले जांच, निगरानी और बिना सर्जरी वाले इलाज पर ध्यान देना बेहतर है। लंबे समय तक प्राकृतिक नतीजे के लिए सही योजना बनाना महत्वपूर्ण है। बाल झड़ने की समस्या होने पर जल्द डॉक्टर से जांच करवाएं, लेकिन सर्जरी के लिए जल्दबाजी न करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed