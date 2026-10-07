फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Bulandshahr House roof collapses in Jahangirpur victim appeals to the administration for financial

बुलंदशहर: जहांगीरपुर में भरभराकर गिरी मकान की छत, पीड़ित ने प्रशासन से लगाई आर्थिक मदद की गुहार

Wed, 07 Oct 2026 07:02 PM IST
किशन चौबे संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: किशन चौबे Updated Wed, 07 Oct 2026 07:02 PM IST
सार

बुलंदशहर के जहांगीरपुर क्षेत्र के जवां गांव में बुधवार सुबह कच्चे मकान की छत और दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे के समय परिवार के सदस्य घर से बाहर थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है।
 

विज्ञापन
Bulandshahr House roof collapses in Jahangirpur victim appeals to the administration for financial
बुलंदशहर : जहांगीरपुर में भरभराकर गिरी मकान की छत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जहांगीरपुर क्षेत्र के जवां गांव में बुधवार सुबह एक कच्चे मकान की छत और दीवार भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर थे। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।

विज्ञापन


जवां गांव निवासी गुरुदयाल ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह काफी समय से अपने कच्चे मकान की मरम्मत नहीं करा पा रहे थे। मंगलवार शाम को मकान के बाहर की ओर दरार दिखाई दी थी। इसके बाद उन्होंने जल्द ही उसकी मरम्मत कराने का निर्णय लिया था।
विज्ञापन


बुधवार सुबह गुरुदयाल ई-रिक्शा लेकर काम पर चले गए। उनके तीनों बच्चे भी स्कूल चले गए। करीब सुबह दस बजे उनकी पत्नी पशुओं के लिए चारा लेने खेतों की ओर चली गईं। कुछ देर बाद जब वह घर लौटीं तो मकान की छत और दीवार गिरी हुई थी। उन्होंने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गुरुदयाल को दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


मकान को क्षतिग्रस्त देखकर परिवार के लोग परेशान हो गए। इसके बाद परिवार और ग्रामीण घर से जरूरी व कीमती सामान निकालने में जुट गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि मकान गिरने से उनके सामने रहने और आर्थिक जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है।

ये भी पढ़ें: वाराणसी में बोले सीएम योगी: जापान के पास तकनीक-सटीकता, यूपी के पास हुनर और 25 करोड़ का बाजार



 
Trending Videos

प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए
एसडीएम खुर्जा सत्येंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed