बुलंदशहर: जहांगीरपुर में भरभराकर गिरी मकान की छत, पीड़ित ने प्रशासन से लगाई आर्थिक मदद की गुहार

जहांगीरपुर क्षेत्र के जवां गांव में बुधवार सुबह एक कच्चे मकान की छत और दीवार भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर थे। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।

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