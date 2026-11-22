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जिले में शनिवार को जिले में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में आर्द्रता 43 प्रतिशत रही, जबकि हवा आठ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली।दिन में धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा लेकिन शाम होते ही ठंडक बढ़ गई। वहीं, रविवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।आर्द्रता 49 प्रतिशत रही, जबकि हवा पांच किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। सोमवार को भी अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉ. रेशु सिंह ने बताया कि फिलहाल तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड का अहसास भी बढ़ेगा। आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट होने के आसार हैं। हालांकि, दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।