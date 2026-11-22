विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुलंदशहर स्थित शिकारपुर बाईपास पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी पार्क में नीता का स्वागत किया गया। यहां लोगों ने पार्क में माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। इसके बाद खुली जीप में नीता का रोड शो निकाला गया। बुलंदशहर से लेकर उनके गांव शेखपुर गढ़वा तक जगह-जगह लोगों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। नीता खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई गांव पहुंची।नीता लोधी पिछले पांच वर्षों से लगातार दौड़ का अभ्यास और प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रही हैं। खेल के प्रति उनकी मेहनत और लगन के चलते ही रेलवे में खेल कोटे से नौकरी मिली थी। वर्तमान में वह रेलवे ग्रुप डी में फिरोजपुर में तैनात हैं। यूरोप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनकी उच्च पद पर पदोन्नति की संभावना जताई जा रही है।स्वागत समारोह में जगवीर प्रधान, उदयवीर लोधी, परविंदर लोधी, अमरपाल लोधी और सोनू लोधी सहित कई लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह ने नीता का स्वागत कर कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश और क्षेत्र का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी। उनके साथ नरेंद्र लोधी, विनोद सैनी, अमित जाटव व रामकिशोर जाटव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।