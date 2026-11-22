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हालांकि, चारों आरोपी लूट और हत्या के ही एक अन्य मामले में पूर्व से सजायाफ्ता हैं। इसके चलते वे जेल में ही रहेंगे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वारदात वर्ष 2012 में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में हुई थी। बदमाशों ने कार लूटने के इरादे से चालक की हत्या कर दी थी।उसका शव फेंककर फरार हो गए थे। इस संबंध में सिकंदराबाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या और लूट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी लेकिन स्थानीय पुलिस लंबे समय तक इस मामले का खुलासा करने में नाकाम रही।मामले में नया मोड़ तब आया जब अलीगढ़ पुलिस ने लूट और हत्या की एक अन्य वारदात में इन चारों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया।अलीगढ़ पुलिस की सख्ती से हुई पूछताछ में आरोपियों ने सिकंदराबाद में कार चालक की हत्या कर वाहन लूटने की वारदात को भी कबूल कर लिया। इस खुलासे के बाद बुलंदशहर पुलिस ने चारों आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने लूटी गई कार को मेरठ में छिपा दिया था।पुलिस ने उनकी निशानदेही पर मेरठ से लूटी गई कार बरामद कर ली थी और चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई एडीजे अष्टम आजाद सिंह के न्यायालय में चल रही थी। एलएडीसीएस के डिप्टी चीफ आशु मिश्रा ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पुलिस ने विवेचना में लापरवाही बरती है।अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए ठोस व वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इन चारों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इन पर लूट, हत्या व डकैती के कई अन्य मुकदमे दर्ज हैं। एक अन्य लूट-हत्या के मामले में इन्हें पूर्व में ही सजा सुनाई जा चुकी है।