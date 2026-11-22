विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

मुख्य स्नान क्षेत्र गंगापुल की रेती में बनाया गया है। इसके अलावा बबस्टरगंज गंगा रेती और मस्तराम घाट पर भी स्नान के इंतजाम किए गए हैं। याकूबपुर, सलेमपुर, दूसरी, चिल्सौन और मांगरौल समेत आसपास के गांवों के साथ दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से श्रद्धालु अपनी गाड़ियों, बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने रेती में तंबू लगाकर बसेरा डाल दिया है।महिलाएं चूल्हे पर पारंपरिक भोजन तैयार करतीं और मंगल गीत गाती नजर आ रही हैं। वहीं पुरुष चौपालों पर ताश खेलकर और हुक्का गुड़गुड़ाकर समय बिता रहे हैं। श्रद्धालु बच्चों संग गंगा में स्नान के अलावा अन्य मनोरंजन में उत्साह से भाग ले रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर मेले में सुरक्षा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और वॉच टावर से निगरानी की जा रही है।बबस्टरगंज स्थित कांति प्रकाश सरस्वती शिशु मंदिर में मेला कंट्रोल रूम और मेला कोतवाली बनाई गई है। पूरे क्षेत्र को 12 जोन में बांटा गया है। 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पांच क्षेत्राधिकारी और 20 इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। गंगा घाटों पर पीएसी की फ्लड प्लाटून भी तैनात की गई है। वहीं, दूसरी ओर श्रद्धालुओं का आना जारी है।बैल दौड़ और दंगल में दिख रहा ग्रामीण संस्कृति का रंगमेले में कहीं बैल दौड़ और ट्रैक्टर दौड़ हो रही है, तो कहीं युवा कुश्ती के दंगल में दांव-पेच आजमा रहे हैं। चौपालों पर ताश की बाजी और हुक्के की गुड़गुड़ाहट भी खूब चल रही है। बंदूक के आकार वाले खास हुक्के लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, जिन पर सूरजमल व जाट समाज लिखा है। मीना बाजार में रौनक बढ़ गई है। कपड़े, खाने-पीने और घरेलू सामान की दुकानें सज गई हैं। श्रद्धालु खरीदारी के साथ झूले और मनोरंजन के साधनों का आनंद ले रहे हैं। ऐतिहासिक मेले में मुख्य स्नान से पहले ही आस्था, परंपरा और ग्रामीण संस्कृति की भव्य छटा दिखाई देने लगी है।गंगा में स्नान के साथ अठखेलियां, दीपदान से जगमग होगी रेतीमेले में आस्था के साथ देसी मस्ती का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु गंगा में पवित्र स्नान करने के साथ लहरों में अठखेलियां कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान और बच्चों के मुंडन संस्कार की परंपरा निभाने के लिए दूर-दराज से परिवार पहुंच रहे हैं। गंगा की रेती पर भजन-कीर्तन और देहाती गीतों की धुन माहौल को भक्तिमय बना रही है। मुख्य स्नान के दिन दीपों से घाटों की छटा और भी अलौकिक होने की उम्मीद है। सोमवार की शाम श्रद्धालु दिवंगतों की आत्मिक शांति के लिए स्नान कर दीपदान करेंगे। इस दौरान गंगा दीपों की रोशनी से रोशन होगी।आहार, कर्णवास और नरौरा समेत सभी घाटों पर भी मेला हुआ गुलजारआहार, कर्णवास और नरौरा समेत जिले के सभी गंगा घाटों पर भी मेला गुलजार हो गए हैं। इन घाटों पर क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। आहार में आसपास क्षेत्र के गांव के अलावा बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान को पहुंचते हैं। यहां पर सिद्धबाबा घाट और मां अर्वंतिका देवी घाट पर गंगा स्नान की व्यवस्था की गई है। नरौरा के रामघाट और राजघाट के अलावा कर्णवास में भी श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे।