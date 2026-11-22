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इस बार जिले में हाईस्कूल के 45,698 और इंटरमीडिएट के 41,192 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। इस तरह कुल 86,890 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विभाग केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा है।भौतिक सत्यापन के दौरान परीक्षा कक्षों में बैठने की क्षमता, फर्नीचर, प्रकाश, पेयजल, शौचालय, बिजली और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था जांची जाएगी। इसके अलावा स्ट्रांग रूम, सुरक्षा इंतजाम और केंद्रों पर प्रवेश व निकास के रास्तों का भी निरीक्षण होगा। यह भी देखा जाएगा कि परीक्षा केंद्र माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. विनय कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के भौतिक सत्यापन के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है। टीमें केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगी।