दिल्ली: क्रिकेट की पिच से सियासी मैदान में एक और एंट्री, दिनेश मोंगिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल

इसके साथी ही कांग्रेस के पूर्व विधायक फतेह बाजवा, अकाली दल के पूर्व विधायक गुरतेज सिंह गुढियाना, पूर्व सांसद राजदेव सिंह खालसा और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एडीसी (सेवानिवृत्त) एवं एडवोकेट मधुमीत ने भी दिल्ली में भाजपा का दामन थामा।

Former Congress MLA Fateh Bajwa, Former MLA Akali Dal Gurtej Singh Gudhiyana, Former Member of Parliament United Akali Dal Rajdev Singh Khalsa, and Retired ADC and Advocate in Punjab Haryana High Court Madhumeet joins BJP today in Delhi pic.twitter.com/bJJEVnsSNQ