चोरों का आतंक: दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के घर के बाहर से कार चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
दिल्ली में पूर्व भाजपा अध्यक्ष और पूर्व महापौर आदेश गुप्ता के घर के सामने से उनकी क्रेटा कार चोरी हो गई। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वह आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व महापौर आदेश गुप्ता के घर के सामने खड़ी उनकी क्रेटा कार चोरी हो गई। वारदात शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे की है। बताया जा रहा है कि चोर कार से आए थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
जानकारी के मुताबिक, करीब एक महीने पहले भी इसी तरह कार चोरी करने का प्रयास किया गया था। हालांकि, उस समय आसपास के लोगों की नजर चोरों पर पड़ गई थी, जिसके बाद वे मौके से भाग गए थे। इस बार चोरों ने दोबारा वारदात को अंजाम दिया और कार लेकर फरार हो गए।
घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की पहचान और चोरी हुई कार की तलाश में जुटी है।