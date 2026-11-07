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चोरों का आतंक: दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के घर के बाहर से कार चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

Sat, 07 Nov 2026 02:47 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 07 Nov 2026 02:47 PM IST
सार

दिल्ली में पूर्व भाजपा अध्यक्ष और पूर्व महापौर आदेश गुप्ता के घर के सामने से उनकी क्रेटा कार चोरी हो गई। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वह आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। 

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Former BJP president Adesh Gupta Creta stolen in Delhi
आदेश गुप्ता - फोटो : FB/adeshguptaBJPDelhi

विस्तार
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दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व महापौर आदेश गुप्ता के घर के सामने खड़ी उनकी क्रेटा कार चोरी हो गई। वारदात शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे की है। बताया जा रहा है कि चोर कार से आए थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

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जानकारी के मुताबिक, करीब एक महीने पहले भी इसी तरह कार चोरी करने का प्रयास किया गया था। हालांकि, उस समय आसपास के लोगों की नजर चोरों पर पड़ गई थी, जिसके बाद वे मौके से भाग गए थे। इस बार चोरों ने दोबारा वारदात को अंजाम दिया और कार लेकर फरार हो गए।
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घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की पहचान और चोरी हुई कार की तलाश में जुटी है।

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