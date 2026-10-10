फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Young woman's body found hanging in hotel

Faridabad News: होटल में फंदे से लटका मिला युवती का शव

Sat, 10 Oct 2026 10:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
Young woman's body found hanging in hotel
तीन दिन से प्रेमी के साथ ठहरी थी, युवक के होटल से जाने के बाद हुई घटना
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सेक्टर-11 स्थित होटल में शनिवार सुबह युवती का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी अदिति के रूप में हुई है। वह तीन दिन से प्रेमी हेमंत शर्मा के साथ होटल में ठहरी हुई थी।
शुक्रवार रात हेमंत के होटल से जाने के बाद शनिवार सुबह युवती का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 11 बजे होटल के कर्मचारी कमरा खाली कराने पहुंचे थे। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सेक्टर-11 पुलिस चौकी की टीम ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर अदिति का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।
विज्ञापन


तीन दिन पहले घर से आई थी फरीदाबाद

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अदिति तीन दिन पहले घर में किसी को बताए बिना फरीदाबाद आई थी। यहां वह हेमंत शर्मा के साथ होटल में रह रही थी। हेमंत मूलरूप से आगरा का निवासी है और काफी समय से फरीदाबाद में रहकर एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। एसीपी रवि कुंडिया ने बताया कि अभी तक युवती के परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed