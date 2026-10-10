Faridabad News: होटल में फंदे से लटका मिला युवती का शव

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-11 स्थित होटल में शनिवार सुबह युवती का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी अदिति के रूप में हुई है। वह तीन दिन से प्रेमी हेमंत शर्मा के साथ होटल में ठहरी हुई थी।शुक्रवार रात हेमंत के होटल से जाने के बाद शनिवार सुबह युवती का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 11 बजे होटल के कर्मचारी कमरा खाली कराने पहुंचे थे। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सेक्टर-11 पुलिस चौकी की टीम ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर अदिति का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।तीन दिन पहले घर से आई थी फरीदाबादप्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अदिति तीन दिन पहले घर में किसी को बताए बिना फरीदाबाद आई थी। यहां वह हेमंत शर्मा के साथ होटल में रह रही थी। हेमंत मूलरूप से आगरा का निवासी है और काफी समय से फरीदाबाद में रहकर एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। एसीपी रवि कुंडिया ने बताया कि अभी तक युवती के परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।