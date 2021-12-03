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Faridabad News: युवती लापता, घर से जेवर और नकदी गायब

Mon, 16 Nov 2026 12:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:13 AM IST
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Young woman missing; jewellery and cash gone from home
फरीदाबाद। गांव सुनपेड़ से युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। युवती के घर से सोने के जेवर और 66 हजार रुपये नकदी भी गायब मिले हैं। युवती के पिता जितेंद्र ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। जितेंद्र ने बताया कि उनकी बेटी पिंकी 13 नवंबर को सुबह करीब 9 बजे घर से निकली थी। काफी समय तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। जांच के दौरान घर से एक सोने की चेन, एक अंगूठी और एक झुमकी गायब मिली। इसके साथ ही 66 हजार रुपये की नकदी भी नहीं मिली। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर युवती का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। संवाद
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