Faridabad News: घर में फंदा लगाकर युवती ने की आत्महत्या
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:17 AM IST
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घटना के समय माता-पिता और छोटे भाई-बहन घर से बाहर थे, आईटीआई में लिया था दाखिला
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह युवती ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। माता-पिता काम पर गए थे, जबकि उसके छोटे भाई-बहन स्कूल गए हुए थे।
युवती के आत्महत्या करने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। वंदना की मां अरुणा ने बताया कि उनकी बेटी ने करीब एक महीने पहले ही आईटीआई में दाखिला लिया था और पिछले 1 सप्ताह से पढ़ाई के लिए जा रही थी। वह सेक्टर-16 स्थित संस्थान में पढ़ने जाती थी। परिवार के अनुसार वंदना की पढ़ाई को लेकर भी कोई परेशानी नहीं थी। परिजनों का कहना है कि वह सामान्य थी और किसी तरह के तनाव में नहीं थी।
अरुणा घरेलू सहायिका का काम करती हैं, जबकि वंदना के पिता रिक्शा चलाते हैं। परिवार पिछले करीब चार साल से किराये के मकान में रह रहा था। मूलरूप से उनका परिवार एटा का रहने वाला बताया गया है। वंदना के दो छोटे भाई-बहन हैं। शनिवार सुबह दोनों स्कूल गए थे, जबकि माता-पिता अपने-अपने काम पर चले गए थे। परिजनों के अनुसार, वंदना घर में अकेली थी। कुछ देर बाद पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसके पिता को फोन कर घर का गेट खुला होने और वंदना के फंदे पर लटके होने की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, युवती ने चुन्नी से पंखे के सहारे फंदा लगाया था। शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है लेकिन इसके पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह युवती ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। माता-पिता काम पर गए थे, जबकि उसके छोटे भाई-बहन स्कूल गए हुए थे।
युवती के आत्महत्या करने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। वंदना की मां अरुणा ने बताया कि उनकी बेटी ने करीब एक महीने पहले ही आईटीआई में दाखिला लिया था और पिछले 1 सप्ताह से पढ़ाई के लिए जा रही थी। वह सेक्टर-16 स्थित संस्थान में पढ़ने जाती थी। परिवार के अनुसार वंदना की पढ़ाई को लेकर भी कोई परेशानी नहीं थी। परिजनों का कहना है कि वह सामान्य थी और किसी तरह के तनाव में नहीं थी।
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अरुणा घरेलू सहायिका का काम करती हैं, जबकि वंदना के पिता रिक्शा चलाते हैं। परिवार पिछले करीब चार साल से किराये के मकान में रह रहा था। मूलरूप से उनका परिवार एटा का रहने वाला बताया गया है। वंदना के दो छोटे भाई-बहन हैं। शनिवार सुबह दोनों स्कूल गए थे, जबकि माता-पिता अपने-अपने काम पर चले गए थे। परिजनों के अनुसार, वंदना घर में अकेली थी। कुछ देर बाद पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसके पिता को फोन कर घर का गेट खुला होने और वंदना के फंदे पर लटके होने की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, युवती ने चुन्नी से पंखे के सहारे फंदा लगाया था। शुरुआती जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है लेकिन इसके पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
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