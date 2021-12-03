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Faridabad News: बिजली लाइन भूमिगत करने का काम तेज

Wed, 04 Nov 2026 12:16 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:16 AM IST
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Work on laying power lines underground gains momentum
फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में बिजली के तारों को भूमिगत करने का काम तेज कर दिया गया है। फिलहाल सेक्टर-17, 46, 23, 18, 15 और 45 में भूमिगत बिजली लाइन बिछाने का काम चल रहा है। विभाग ने इस काम को 28 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे तारों के जाल से लोगों को राहत मिलेगी और सड़कों के ऊपर लटकती तारों से होने वाले हादसों का खतरा भी कम होगा। एसडीओ प्रदीप यादव ने बताया दिवाली के बाद एनआईटी क्षेत्र में भी भूमिगत बिजली लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से बिजली की लाइनों को जमीन के नीचे डाला जाएगा। संवाद
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