Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Woman raped after being drugged via a cold drink

Faridabad News: कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला से दुष्कर्म

Mon, 09 Nov 2026 10:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
Woman raped after being drugged via a cold drink
अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और ढाई लाख रुपये से अधिक की रकम ऐंठने का भी आरोप
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोपी पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और ढाई लाख रुपये से अधिक की रकम ऐंठने का भी आरोप है।
इसके साथ ही, आरोपी और उसके परिवार पर महिला की 21 वर्षीय बेटी को परेशान करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि डबुआ कॉलोनी निवासी राहुल ने उनसे दोस्ती की थी। 17 अगस्त 2024 को आरोपी उन्हें अपनी कार में एनआईटी-एक स्थित एक होटल ले गया। वहां उन्हें नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण किया। फरवरी 2025 से आरोपी ने उनसे करीब ढाई लाख रुपये भी ऐंठ लिए।
विज्ञापन

शिकायत के अनुसार, गत 29 मई को आरोपी पीड़िता को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ले गया। वहां खुलासा हुआ कि राहुल का असली नाम दानिश है और उसने अपनी असली पहचान छुपाई थी। वापस फरीदाबाद लौटने पर आरोपी ने पीड़िता की 21 वर्षीय बेटी के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि कोतवाली थाना ने आरोपी राहुल उर्फ दानिश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed