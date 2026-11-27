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फरीदाबाद। भांखरी गांव स्थित डंपिंग यार्ड से शनिवार सुबह 10 बजे से कूड़ा उठाने का काम शुरू किया जाएगा। एक महीने के भीतर पूरे यार्ड से कूड़ा हटाने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर कूड़ा उठान की योजना पर चर्चा की। बैठक के बाद विधायक ने बताया कि शनिवार से कूड़ा उठान शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही डंपिंग यार्ड में पौधरोपण कराया जाएगा। पूरे क्षेत्र को हराभरा बनाने की योजना है, ताकि कूड़ा हटने के बाद यहां स्वच्छ और बेहतर वातावरण तैयार किया जा सके।