Faridabad News: अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों से ठगी
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:40 AM IST
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फरीदाबाद। साइबर ठगों ने दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों को शिकार बनाकर कुल 1,37,355 रुपये ठग लिए थे। शिकायतों के आधार पर संबंधित साइबर थानों में 28 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहले मामले में सेक्टर-8 बल्लभगढ़ निवासी सुभाष कालिया को ठगों ने गैस का कर्मचारी बनकर कॉल किया और बिल लंबित होने का झांसा देकर 13 रुपये का भुगतान करने को कहा। आरोपी द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही पीड़ित के बैंक खाते से 82,356 रुपये निकल गए। दूसरे मामले में सेक्टर-28 निवासी दक्ष गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देखकर वेबसाइट के माध्यम से 54,999 रुपये में गेम ऑर्डर किया था। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के बावजूद प्रोडक्ट नहीं भेजा गया और आरोपी ने फोन बंद कर लिया। संवाद
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