Faridabad News: घर से आभूषण और नकदी चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की रकम में से कुल 6.80 लाख रुपये बरामद किए हैं। चार दिन के पुलिस रिमांड के बाद दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सरस्वती कॉलोनी निवासी महिला ने थाना पल्ला में शिकायत दी थी कि वह पांच अगस्त को अमरनाथ यात्रा पर गई थी। 11 अगस्त को वापस लौटने पर उसे घर में चोरी होने का पता चला। चोर घर से आभूषण और करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए थे। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी दोस्त हैं और उन्होंने आठ-नौ अगस्त की रात सरस्वती कॉलोनी स्थित मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शकील से 3.30 लाख रुपये और रहीश से 3.50 लाख रुपये बरामद किए। संवाद

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फरीदाबाद। पल्ला क्षेत्र में घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच सेक्टर-16 की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की। आरोपियों की पहचान अलीगढ़ निवासी रहीश (35) और शकील (50) के रूप में हुई है।