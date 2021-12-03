Faridabad News: जानकार बताकर साइबर ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, 14 अगस्त को शिकायतकर्ता के पास एक अंजान नंबर से कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को उसका जानकार बताते हुए स्कैनर भेजा और रुपये भेजने के लिए कहा। उसकी बातों पर भरोसा कर शिकायतकर्ता ने अलग-अलग लेनदेन के जरिये 27,510 रुपये भेज दिए। शिकायत के आधार पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। संवाद

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फरीदाबाद। सेक्टर-69 निवासी एक व्यक्ति को जानकार बताकर साइबर ठगी करने के आरोप में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मथुरा निवासी रामकुमार और बॉबी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, 10वीं पास रामकुमार ने शिकायतकर्ता को कॉल कर खुद को उसका जानकार बताया था, जबकि 12वीं पास बॉबी ठगी के लिए खाता और सिम उपलब्ध कराता था। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।