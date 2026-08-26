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फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा: ट्रक ने दो पुलिसकर्मियों को रौंदा, दोनों की मौके पर ही मौत

Wed, 26 Aug 2026 03:42 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 26 Aug 2026 03:42 PM IST
सार

फरीदाबाद में आने से दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यह हादसा सोहना रोड पर पेट्रोल पंप के पास हुआ। दोनों पुलिसकर्मी अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे।

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Truck runs over 2 police personnel in Faridabad both die on spot
फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शहर में एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो पुलिसकर्मियों की जान चली गई। ये दोनों पुलिसकर्मी अपनी पुलिस मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पर जा रहे थे। यह दुखद हादसा सरूरपुर रोड पर सोहना रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुआ।

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जानकारी के अनुसार, यह घटना देर रात हुई जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

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यह हादसा फरीदाबाद के सरूरपुर रोड पर हुआ, जो सोहना रोड से जुड़ता है और एक व्यस्त मार्ग है। पुलिसकर्मी पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहे थे तभी यह दुर्घटना हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक बहुत तेज गति से आ रहा था और उसने अचानक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों पुलिसकर्मी सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार ट्रक चालक की पहचान की जा सके। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है। अधिकारियों ने सड़कों पर यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।



दोनों ही पुलिसकर्मी भिवानी के रहने वाले थे। एक का नाम अभिषेक है। दूसरे का नाम नवीन है। दोनों ही पर्वतीय कॉलोनी चौकी में तैनात थे। यह दोनों पुलिसकर्मी राइडर नंबर 33 से किसी कार्य के लिए सोहना रोड पर जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने  टक्कर मारी और घसीटते हुए ले गया। नवीन की मौके पर ही मौत हो गई। वही अभिषेक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। फरीदाबाद ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल शवगृह में मृतक नवीन और अभिषेक के शवों को रखवा दिया गया है।

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