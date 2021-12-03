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फरीदाबाद। केवल प्रेम फाउंडेशन की ओर से सेक्टर-15ए स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन में उपाध्याय रत्न 108 ज्ञान सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से दो दिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 से अधिक लोगों ने भाग लेकर एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति की बारीकियां सीखीं। एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ डॉ. सुभाष चंद्र जैन ने प्रतिभागियों को हाथ और पैरों के विभिन्न बिंदुओं पर दबाव देकर उपचार करने की तकनीक समझाई। शिविर के दूसरे दिन आयोजित उद्घाटन सत्र में फरीदाबाद की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। संवाद