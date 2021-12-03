Faridabad News: अलग-अलग जगहों से तीन बाइक चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:31 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:31 AM IST
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फरीदाबाद। जिले में अलग-अलग स्थानों से तीन बाइक चोरी हो गईं। सेक्टर-23ए में उज्ज्वल टांक ने 12 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे बाइक घर के बाहर खड़ी की थी, जो कुछ देर बाद गायब मिली। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में मानिक चंद ने 12 सितंबर की रात करीब 11 बजे घर के गेट के सामने बाइक लॉक की थी, जो 13 सितंबर सुबह चोरी मिली। सेक्टर-16 मार्केट में रविंद्र मौर्या की कार्यालय के सामने खड़ी बाइक 14 सितंबर को सुबह 9:40 बजे से दोपहर दो बजे के बीच चोरी हो गई। संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई है। संवाद
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