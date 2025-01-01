Faridabad News: पालन कराने वाले ही तोड़ रहे नियम

फरीदाबाद। नीलम फ्लाईओवर के पास दो पुलिसकर्मियों का बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों अलग-अलग बाइकों पर सवार होकर सड़क से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की सड़क सुरक्षा व्यवस्था और जवानों के आचरण को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।शहर में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के इस्तेमाल के लिए लगातार जागरूक किया जाता है। चौराहों और प्रमुख मार्गों पर यातायात पुलिस की ओर से अभियान भी चलाए जाते हैं। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात जवानों का इस तरह दिखाई देना लोगों को खटक रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा का संदेश तभी प्रभावी होगा, जब उसे लागू कराने वाले कर्मचारी भी उसका पालन करते नजर आएं।