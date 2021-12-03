Faridabad News: सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुट हुआ ब्राह्मण समाज

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दहेज, मृत्युभोज, नशाखोरी और शादी में फिजूलखर्ची रोकने पर जोरसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-65 के सामने स्थित महाराजा पैलेस में रविवार को ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम सामाजिक चेतना महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया गया। समाज ने 52 पाल की पंचायत द्वारा सामाजिक सुधार को लेकर लिए गए फैसलों का समर्थन किया।महापंचायत की अध्यक्षता श्याम सुंदर शर्मा ददसिया ने की। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री गौरव गौतम, विधायक मूलचंद शर्मा, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, विधायक भीष्म शर्मा और पलवल ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विनोद शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।वक्ताओं ने दहेज प्रथा, शादी समारोह में फिजूलखर्ची, मृत्युभोज, नशाखोरी और विवाह संबंधी विवादों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन कुरीतियों से परिवारों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ता है। विवाह समारोहों को सादगीपूर्ण बनाने और डीजे व अनावश्यक दिखावे से बचने पर भी जोर दिया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इन फैसलों को लागू कराने में हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।महापंचायत में बताया गया कि सामाजिक सुधार के मुद्दों पर अगली महापंचायत 2 अक्टूबर को पलवल में होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सुखवीर मलेरना, सत्यदेव शर्मा जवां, कुंज बिहारी, एडवोकेट बृजमोहन वशिष्ठ, पंकज पाराशर, देवी सरपंच, नरेश वत्स और सुभाष सहित अन्य लोग मौजूद रहे।