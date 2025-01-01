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Faridabad News: भगवान राम के धनुष तोड़ते ही रोमांचित हुए दर्शक

Sun, 11 Oct 2026 12:21 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:21 AM IST
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The audience was thrilled the moment Lord Ram broke the bow.
फरीदाबाद एनआईटी दो में जागृति रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन करते कलाकार। स्रोत-कमेटी।
परशुराम-लक्ष्मण संवाद भी रहा आकर्षण का केंद्र, बन्नुवाली भाषा में मंचन ने मन मोहा
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। शहर में जगह-जगह रामलीलाओं का शानदार मंचन किया जा रहा है। कहीं सीता स्वयंवर में भगवान राम के धनुष तोड़ने और परशुराम-लक्ष्मण संवाद ने दर्शकों को रोमांचित किया, तो कहीं बन्नुवाली भाषा में रामलीला का मंचन कर कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं, सेक्टर-37 में श्री रामलीला सेवा समिति ने रामलीला का शुभारंभ किया।

एनआईटी में मार्केट नंबर-1 में श्री विजय रामलीला कमेटी के मंच पर सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। इस दौरान मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा की मौजूदगी भी आकर्षण का केंद्र रही। पुष्प वाटिका में माता सीता और भगवान राम के प्रथम मिलन के दृश्य ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। सीता की भूमिका दीपांशी अरोड़ा और राम की भूमिका निशांत नागपाल ने निभाई।
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स्वयंवर में अनेक राजाओं ने शिव धनुष उठाने का प्रयास किया। इस दौरान हास्य दृश्यों ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। रावण की भूमिका में कमल सलूजा ने शानदार अभिनय किया। अंत में भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा और माता सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई। इसके बाद परशुराम बने टेकचंद नागपाल और लक्ष्मण बने नितिन शर्मा के बीच तीखे संवादों ने मंच पर रोमांच बढ़ा दिया। दर्शकों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।
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बन्नुवाली भाषा में सीता स्वयंवर ने जीता दर्शकों का दिल

जागृति रामलीला कमेटी के मंच पर सीता स्वयंवर का मंचन बन्नुवाली भाषा में किया गया। रावण और बाणासुर के संवाद, भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने और इसके बाद परशुराम के क्रोधित होने के प्रसंग को कलाकारों ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। परशुराम-लक्ष्मण संवाद के दौरान दर्शकों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

मंचन में राम की भूमिका अनिल गांधी, लक्ष्मण की भूमिका राकेश भाटिया, सीता की भूमिका सलोनी, जनक की भूमिका प्रीतम सिंह, रावण की भूमिका संजय भाटिया, परशुराम की भूमिका कप्तान सिंह और बाणासुर की भूमिका राजू भाटिया ने निभाई। स्थानीय बोली में संवादों की प्रस्तुति ने रामलीला को अलग पहचान दी।


सेक्टर-37 में रामलीला का शुभारंभ
सेक्टर-37 स्थित श्री रामलीला सेवा समिति इस वर्ष अपनी स्थापना के 37 वर्ष पूरे करने जा रही है। समिति की रामलीला का शुभारंभ शनिवार से किया गया। रामलीला के निर्देशक दीपक सेवरा भी निर्देशन के क्षेत्र में अपने 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं। शुभारंभ कार्यक्रम आरडब्ल्यूए प्रधान सुशील यादव और रामलीला कमेटी के चेयरमैन विक्की भड़ाना के कर-कमलों से किया गया।
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