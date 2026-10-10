Faridabad News: अवैध खनन रोकने गई टीम से अभद्रता

विज्ञापन

जेसीबी छुड़ाकर ले गए आरोपीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र के ददसिया गांव में यमुना किनारे अवैध खनन कर रही जेसीबी को पकड़कर थाने ले जा रहे खनन विभाग के कर्मचारियों का रास्ता रोकने और उनसे अभद्रता करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार को सरकारी वाहन के सामने लगाकर रास्ता रोक दिया गया।इसी दौरान जेसीबी चालक दूसरी चाबी से मशीन लेकर भाग गया। खनन विभाग के सहायक खनन अभियंता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की शिकायत पर पुलिस ने गांव ददसिया निवासी प्रिंस त्यागी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत के अनुसार आठ अक्तूबर की शाम करीब 8:50 बजे सहायक खनन अभियंता सुरेंद्र सिंह सोलंकी खनन निरीक्षक कोमल कुमार, वरिष्ठ खनन रक्षक अर्जुन, खनन रक्षक सुधीर और पुलिसकर्मी गोर सिंह के साथ सरकारी वाहन में गश्त कर रहे थे। इस दौरान यमुना नदी के किनारे एक जेसीबी से रेती का अवैध खनन किया जा रहा था। टीम ने जेसीबी को कब्जे में लेकर थाने ले जाने की कार्रवाई शुरू की।शिकायतकर्ता के मुताबिक, जेसीबी चालक ने अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा कि वह प्रिंस त्यागी के कहने पर मशीन चला रहा था। टीम जेसीबी को थाने ले जा रही थी, तभी एक कार सरकारी वाहन के सामने लगा दी गई। आरोप है कि इसके बाद 6-7 अन्य लोगों ने भी कर्मचारियों के साथ अभद्रता की और सरकारी काम में बाधा डाली। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत में बताया गया है कि टीम ने जेसीबी की चाबी अपने पास रख ली थी लेकिन चालक दूसरी चाबी से मशीन तेज गति से भगाकर ले गया।