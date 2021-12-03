Faridabad News: निपुण अभियान के तहत शिक्षकों को मिलेगा छह दिवसीय प्रशिक्षण

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। निपुण अभियान को इस वर्ष पांच वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन पांच वर्षों में अभियान के तहत जिले में किए गए प्रयासों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। अब अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।प्रशिक्षण की शुरुआत 14 सितंबर से होगी। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के साथ विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार करना है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को बच्चों को सरल और प्रभावी तरीके से पढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कक्षा में बच्चों की जरूरत के अनुसार शिक्षण गतिविधियां कराने और उनकी सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत बच्चों की बुनियादी पढ़ाई, लिखने और गणितीय समझ को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शिक्षकों को इन क्षेत्रों में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए जरूरी गतिविधियों और शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाएगा।निपुण अभियान के समन्वयक मनमोहन ने कहा कि शिक्षकों की क्षमता बढ़ने से इसका सीधा फायदा विद्यार्थियों को मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक कक्षा में नई तकनीकों और गतिविधियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम में सुधार आने की उम्मीद है।