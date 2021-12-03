Faridabad News: शिव दुर्गा विहार में गंदे पानी की आपूर्ति से बढ़ी परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शिव दुर्गा विहार में गंदे पानी की आपूर्ति से स्थानीय निवासियों की परेशानी बढ़ गई है। घरों में नलों से दूषित पानी पहुंच रहा है। पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोग इसका इस्तेमाल पीने और खाना बनाने के लिए नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें पीने के लिए बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है।पेयजल की नियमित आपूर्ति होने के बावजूद साफ पानी नहीं मिलने से लोगों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी उन्हें अलग से इंतजाम करना पड़ रहा है। घरों में आने वाले गंदे पानी के कारण खाना बनाने, बर्तन धोने और अन्य घरेलू कामों में भी परेशानी होती है। लोगों को आशंका है कि दूषित पानी का इस्तेमाल करने से परिवार के सदस्यों की सेहत पर असर पड़ सकता है।स्थानीय निवासी रोहित ने बताया कि घरों में आने वाला पानी साफ नहीं है। इसे पीने और खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं, निवासी किरन ने बताया कि पानी की आपूर्ति होने के बाद भी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। दूषित पानी के इस्तेमाल से परिवार के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है। नगर निगम के एक्सईएन नितिन कात्यान ने बताया कि शिकायत की जांच कराकर समस्या का समाधान किया जाएगा और स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।