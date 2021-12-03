Faridabad News: बड़ौली और भांखरी में बनेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने बड़ौली और भांखरी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों गांवों में स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए नगर निगम ने करीब 47 -47 लाख रुपये के अनुमानित लागत वाले टेंडर जारी किए हैं। दोनों उप स्वास्थ्य केंद्रों के बनने से मरीजों को जल्द उपचार मिल सकेगा।टेंडर दस्तावेज के अनुसार, बड़ौली गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण पर 47 लाख 6 हजार 148 रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके निर्माण की कार्य अवधि 180 दिन निर्धारित की गई है। वहीं भांखरी गांव में बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र की अनुमानित लागत भी 47 लाख 6 हजार 148 रुपये है। इस केंद्र के निर्माण के लिए कार्य अवधि 270 दिन निर्धारित की गई है।नगर निगम की ओर से दोनों कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक एजेंसियां पांच अक्तूबर की शाम तक टेंडर जमा कर सकेंगी। इसके बाद छह अक्तूबर को सुबह 10 बजे नगर निगम फरीदाबाद में तकनीकी एवं वित्तीय प्रक्रिया के तहत निविदाएं खोली जाएंगी। दोनों कार्यों के लिए 94,120 रुपये की ईएमडी निर्धारित की गई है।ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र बनने से स्थानीय लोगों को प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में सहूलियत होगी। वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ग्रामीण आबादी को कई बार दूर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। नए केंद्रों के निर्माण से आसपास के गांवों के लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।उप स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद आसपास के ग्रामीणों को कई सुविधाएं मिलेंगी। सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के तहत आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही टीबी और एचआईवी की दवाइयां सेंटर पर उपलब्ध रहेगी, जिससे मरीजों को दूर - दराज न जाकर अपने ही गांव में सुविधाएं मिलेगी। मरीज सभी प्रकार की दवाइयां व परामर्श ले सकेंगे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए भी कैंप लगाकर उन्हें बेहतर सुविधा और दवाइयां मिल सकेंगी।बड़ौली और भांखरी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना है। इससे आसपास के ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। इन्हेंं बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।- डॉ. एमपी सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग