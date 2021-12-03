Faridabad News: मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने से पहले रोका

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फरीदाबाद : मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने से पहले रोका फरीदाबाद: बड़ौली और प्रह्लादपुर गांव के किसानों का मुआवजे को लेकर चल रहा धरना 309 दिनों से जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले किसानों को पुलिस ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए जाते समय रास्ते में ही रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष धनसिंह कोतवाल, धरना अध्यक्ष वीरपाल गुर्जर और उनके समर्थकों को पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोका गया। किसानों का आरोप है कि करीब 16 वर्ष पूर्व उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था और उस समय 645 रुपये प्रति गज की दर से मुआवजा तय किया गया था। किसानों का कहना है कि यह मुआवजा मौजूदा बाजार दर के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। उन्होंने लैंड पूलिंग योजना के तहत अधिग्रहित जमीन के बदले उचित जमीन देने की मांग की है। धरना अध्यक्ष वीरपाल गुर्जर ने स्पष्ट किया है कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान मेहर चंद, चंद्रपाल, विजयपाल चंदेला और ओमप्रकाश भाटी सहित अन्य किसान भी मौजूद रहे।



संवाद न्यूज एजेंसी