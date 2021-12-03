Faridabad News: यूथ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए तीन नवंबर को होंगे राज्य स्तरीय ट्रायल

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। प्रथम यूथ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026-27 के लिए हरियाणा की टीम का चयन तीन नवंबर को होगा। हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन हिसार के महावीर स्टेडियम में राज्य स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित करेगा। ट्रायल में प्रदेश के पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।खिलाड़ियों को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना होगा। फरीदाबाद से करीब 20 खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। जिम्नास्टिक एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक 100 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से करीब 10 फरीदाबाद के हैं। जिले से 8 से 10 खिलाड़ी और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एसोसिएशन के प्रशासक के अनुसार, चयन प्रक्रिया जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया (जीएफआई) के नियमों के तहत होगी। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रखी जाएगी।ट्रायल में चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता 23 से 30 नवंबर तक मुंबई के मालाड स्थित आईएनएस हमला में आयोजित होगी। इसका उद्देश्य प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल क्षमता दिखाने का अवसर देना है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।