Faridabad News: तेजरफ्तार बाइक ने बाइक को टक्कर मारी ,दो घायल

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हथीन। उटावड रोड पर जयंती मोड़ के निकट तेज रफ्तार बाइक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक पर सवार दो लोग घायल हो गए। हथीन थाना पुलिस ने दुर्घटना में घायल नूर मोहम्मद निवासी पचानका के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि पचानका निवासी नूर मोहम्मद ने केस दर्ज कराया है वे अपने पुत्र सलीम के साथ बाइक पर थे।तेजरफ्तार एक बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में नूर मोहम्मद एवं सलीम घायल हो गए। सलीम की स्थिति गम्भीर बनी हुई है। उसको फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

तेजरफ्तार बाइक ने बाइक को टक्कर मारी ,दो घायल