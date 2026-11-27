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वहीं, सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को नगर निगम ने सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। निगम की ओर से भगत सिंह चौक से हनुमान मंदिर क्षेत्र में मुनादी कराकर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में कब्जे नहीं हटाए गए तो संबंधित लोगों के खिलाफ प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का खर्च और जिम्मेदारी भी कब्जाधारियों की होगी। नगर निगम की ओर से 25 नवंबर को जारी सूचना के तहत संबंधित क्षेत्र में सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे स्वयं हटाने के लिए कहा गया है। लोगों को सार्वजनिक रूप से सूचना देकर कार्रवाई से पहले अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया है। निगम ने चेतावनी में न्यायालयों के आदेशों का भी हवाला दिया है। ब्यूरो

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फरीदाबाद। गांधी कॉलोनी स्थित हनुमान रोड से भगत सिंह चौक तक सड़क के चौड़ीकरण की तैयारी तेज हो गई है। नगर निगम ने रास्ते में बाधा बने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को गांधी कॉलोनी स्थित हनुमान रोड पर बुलडोजर चलाकर झुग्गियों और अवैध कब्जों को हटाए। इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के साथ स्लिप रोड बनाई जानी है। इसके लिए निगम अतिक्रमण हटाकर रास्ता साफ करने में जुटा है।