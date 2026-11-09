Faridabad News: एसके क्लब ने 62 रनों से मुकाबला जीता, आदित्य चमके

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फरीदाबाद। सेक्टर-15 स्थित क्रिकेट मैदान पर एसके क्रिकेट क्लब ने ब्लैक पैंथर्स को 62 रनों से हरा दिया। यह मुकाबला 16 ओवर का था जिसमें एसके क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। एसके क्रिकेट क्लब ने आठ विकेट पर 184 रन बनाए। ओपनर आदित्य ने 71 रन का योगदान दिया, जबकि सक्षम ने 35 और कार्तिक ने 19 रन बनाए। ब्लैक पैंथर्स के अभय ने तीन विकेट लिए, हर्ष और राघव को दो-दो विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्लैक पैंथर्स की टीम 14.1 ओवर में 122 रनों पर ऑल आउट हो गई। हर्ष ने 38 और राघव ने 25 रन बनाए। एसके क्रिकेट क्लब की ओर से निखिल ने चार और समर्थ ने तीन विकेट चटकाए। शानदार बल्लेबाजी के लिए आदित्य को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद