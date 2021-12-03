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Faridabad News: निर्माणाधीन सड़क पर फंसी सफाई दरोगा की स्कूटी

Sun, 08 Nov 2026 12:24 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:24 AM IST
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Sanitation supervisor's scooter gets stuck on a road under construction
सेक्टर-2 में दिन के समय चल रहा था सड़क निर्माण कार्य
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संवाद न्यूज एजेंसी

बल्लभगढ़। सेक्टर-2 में निर्माणाधीन सड़क पर उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) का एक सफाई दरोगा स्कूटी लेकर पहुंच गया। सड़क पर सीमेंट-कंक्रीट का मिश्रण डाला जा रहा था। ऐसे में स्कूटी के पहिये कंक्रीट में धंस गए और सफाई दरोगा बीच रास्ते में ही फंस गया।



स्कूटी को बाहर निकालने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने भी मदद की और काफी प्रयास के बाद स्कूटी को गीले कंक्रीट से बाहर निकाला। इस दौरान सड़क के दूसरे हिस्से में भी निर्माण कार्य जारी था। घटना की तस्वीर सामने आने के बाद सड़क निर्माण के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान संबंधित एजेंसी को रास्ते पर आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेडिंग करनी चाहिए। साथ ही राहगीरों और वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
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