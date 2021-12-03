Faridabad News: रात में घर लौटना कामकाजी महिलाओं के लिए बना चुनौती

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वाहन मिलने पर भी कई बार चुकाना पड़ता है अधिक किरायासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। नौकरी के बाद सुरक्षित और आसानी से घर पहुंचना कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। खासकर देर शाम और रात में शिफ्ट खत्म होने पर सार्वजनिक परिवहन के सीमित विकल्प उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास ऑटो का इंतजार करना पड़ता है। कई बार काफी देर तक वाहन नहीं मिलता तो मजबूरी में निजी ऑटो या कैब का सहारा लेना पड़ता है। इस दौरान अधिक किराया चुकाने के साथ देर से घर पहुंचने की चिंता भी बनी रहती है।शहर में औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाली महिलाओं की ड्यूटी अलग-अलग समय पर समाप्त होती है। दिन के मुकाबले रात में घर लौटने के लिए परिवहन के विकल्प कम होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। खासकर उन महिलाओं के लिए मुश्किल अधिक है, जिन्हें कार्यस्थल से घर तक पहुंचने के लिए मेट्रो या बस के बाद ऑटो लेना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं का कहना है कि देर शाम और रात के समय प्रमुख मेट्रो स्टेशनों व औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे महिलाओं को घर लौटने के लिए घंटों इंतजार या अधिक किराया देने की मजबूरी से राहत मिल सकेगी।महिलाओं से बातचीतरात में ड्यूटी खत्म होने के बाद ऑटो के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार इसी वजह से घर पहुंचने में देरी हो जाती है।- ममतारात में ऑटो चालक अधिक किराया मांगते हैं। कई बार तो स्थिति और भी खराब हो जाती है, जब घंटों इंतजार करने के बाद भी साधन नहीं मिलता। - सरिता