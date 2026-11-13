Faridabad News: सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए 15 को होगी राजपूत महापंचायत

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बल्लभगढ़। सामाजिक कुरीतियों और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के उद्देश्य से 15 नवंबर को ऊंचा गांव स्थित शिव सैनी धर्मशाला में राजपूत महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत को सफल बनाने के लिए आयोजनकर्ता इन दिनों गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसमें फरीदाबाद और पलवल जिले के समाज के प्रबुद्धजन हिस्सा लेंगे। महापंचायत के संयोजक प्रताप भाटी ने बताया कि पंचायत में लिए गए निर्णयों को लागू कराने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग करेगी। ब्यूरो