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Faridabad News: वाहनों को स्क्रैप कराने को जागरूक किया

Wed, 04 Nov 2026 12:07 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:07 AM IST
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Raised awareness about scrapping vehicles
फरीदाबाद। पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने और परिवर्तन योजना का लाभ उठाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वाहन मालिक और परिवहन संचालकों को पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। विभाग का उद्देश्य पात्र पुराने वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) के माध्यम से स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मुनीश सहगल ने बताया कि अभियान के दौरान वाहन स्वामियों को योजना के तहत मिलने वाले लाभों और वाहन स्क्रैप कराने की प्रक्रिया के बारे में समझाया जा रहा है। संवाद
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