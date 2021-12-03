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Faridabad News: रखरखाव शुल्क बढ़ाने और पार्किंग की समस्या पर फूटा लोगों का गुस्सा

Mon, 07 Sep 2026 01:28 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:28 AM IST
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Public anger erupts over hike in maintenance charges and parking issues.
पार्क फ्लोर टू सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। सेक्टर-76 स्थित पार्क फ्लोर टू सोसाइटी के निवासियों का गुस्सा रविवार को बिल्डर के खिलाफ फूट पड़ा। रखरखाव शुल्क में लगातार बढ़ोतरी और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।

निवासियों का आरोप है कि बिल्डर की ओर से लगातार रखरखाव शुल्क बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बदले सोसाइटी में सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण आए दिन लोगों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति पहले आता है, वह अपनी गाड़ी पार्क कर देता है। इसके बाद दूसरे निवासियों को वाहन खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती। इससे आए दिन परेशानी होती है और आपस में कहासुनी तक की नौबत आ जाती है।
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पार्क और ओसी का भी मुद्दा उठाया

निवासियों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में पार्क की सुविधा भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके साथ ही लोगों को अब तक लीगल ओसी (ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब सुविधाएं पूरी नहीं हैं तो रखरखाव शुल्क बढ़ाना उचित नहीं है।
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आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पवन शर्मा, उपाध्यक्ष राजीव सिन्हा, महासचिव आकाश खन्ना, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, सचिव विजय राजपूत सहित अनुराग, नितिन, निसा, ओपी वर्मा और उनियाल समेत अन्य निवासियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बिल्डर की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। निवासियों ने समस्याओं का जल्द समाधान कराने और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।
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