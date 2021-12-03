Faridabad News: मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियां पूरी, आज से गूंजेंगे जयकारे

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दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर भी उत्साहसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शारदीय नवरात्र को लेकर शहर में उत्सव का माहौल है। मां दुर्गा के स्वागत के लिए मंदिरों से लेकर घरों और रिहायशी सोसाइटियों तक तैयारियां की जा रही हैं। मंदिरों को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है, वहीं ग्रेटर फरीदाबाद की कई सोसाइटियों में भव्य पंडाल तैयार किए गए हैं।रविवार को कलश स्थापना और अखंड ज्योत प्रज्ज्वलन के साथ नवरात्र की शुरुआत होगी। इसके बाद मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। नौ दिनों तक पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और धार्मिक आयोजनों की धूम रहेगी। सेक्टर-15 और 16 स्थित गीता मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, सैनिक कॉलोनी के शिव मंदिर, हार्डवेयर चौक के पास प्राचीन शिव मंदिर, सेक्टर-8 स्थित मिथलेश्वर काली मंदिर, श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के अलावा ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के पथवारी मंदिरों में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। शाम के समय रोशनी से जगमगाते मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगे।ग्रेटर फरीदाबाद की रॉयल हेरिटेज, बीपीटीपी कॉलोनी, आगमन सोसाइटी, पुरी प्राणायाम, आरपीएस सवाना, एसआरएस रेजीडेंसी, ओमेक्स, ओजोन, पुरी अमन विलास, पार्क फ्लोर-2, एडल डिवाइन कोर्ट, पीयूष हाइट्स और पुरी लैवेंडर समेत कई सोसाइटियों में दुर्गा पूजा की तैयारियां की गई हैं। यहां निवासी सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बच्चों और महिलाओं में भी आयोजन को लेकर खास उत्साह है। सोसाइटियों में पंडालों की सजावट से लेकर पूजा की व्यवस्थाओं तक में निवासी सहयोग कर रहे हैं।श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तिकोना पार्क स्थित श्री महारानी वैष्णोदेवी मंदिर और धोबी घाट स्थित मां काली मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर सुबह चार बजे से यातायात प्रतिबंधित किया जाएगा। हालांकि, आवाजाही के लिए सड़क का एक हिस्सा खुला रहेगा। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नवरात्र के दौरान सुबह पूजा-अर्चना, दोपहर में भजन-कीर्तन और शाम को माता की चौकी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अष्टमी पर जागरण भी होगा।