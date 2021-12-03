Faridabad News: दिवाली के स्वागत की तैयारियां

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फरीदाबाद। रोशनी के त्योहार दिवाली का इंतजार अब शहर की सोसाइटियों में भी दिखाई देने लगा है। इरोज चार्मवुड विलेज, ओमेक्स द फॉरेस्ट स्पा और ओमेक्स ग्रीन वैली में त्योहार के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोसाइटी के निवासी मिलकर परिसर को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं। दिवाली से पहले सोसाइटियों के पार्क, रास्तों, प्रवेश द्वार और कॉमन एरिया की सफाई कराने की तैयारी है। संवाद