Faridabad News: तिकोना पार्क की सड़कों पर गड्ढों से परेशानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:30 AM IST
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फरीदाबाद। एनआईटी-2 स्थित तिकोना पार्क क्षेत्र की सड़कों पर जगह-जगह गड्ढों और फैले कचरे से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाने से गहराई दिखाई नहीं देती। ऐसे में वाहन चालकों को सड़क पर संभलकर निकलना पड़ता है।
सड़क पर जलभराव होने से दोपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी अधिक बढ़ जाती है। लोगों ने बताया सड़क की खराब स्थिति के कारण उन्हें रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत कराने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। वाहन चालक मुकेश ने बताया कि बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है। गड्ढे दिखाई नहीं देने के कारण वाहन निकालना मुश्किल होता है। राहगीर सुमित ने बताया कि सड़क किनारे कचरा पड़ा होने से रास्ता भी प्रभावित होता है। संवाद
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सड़क पर जलभराव होने से दोपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी अधिक बढ़ जाती है। लोगों ने बताया सड़क की खराब स्थिति के कारण उन्हें रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत कराने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। वाहन चालक मुकेश ने बताया कि बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है। गड्ढे दिखाई नहीं देने के कारण वाहन निकालना मुश्किल होता है। राहगीर सुमित ने बताया कि सड़क किनारे कचरा पड़ा होने से रास्ता भी प्रभावित होता है। संवाद
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