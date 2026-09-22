ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर किसानों को जबरन हटाया: पुलिस ने धरना दे रहे किसानों को खदेड़ा, दो चोटिल; जानें मामला

पुलिस ने मंगलवार शाम को सोतई गांव के पास निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर धरना दे रहे किसानों को बलपूर्वक हटा दिया। इस दौरान हुई खींचतान में दो किसान चोटिल हो गए। किसानों का आरोप है कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने से उन्हें चोट लगी है। जबकि एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज ने बताया कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया था। किसानों को बस में बैठा रहे थे। इसी दौरान हुई खींचतान में घायल हुए हैं। बता दें कि 31 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को सेक्टर-65 के सामने डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे से लेकर जेवर तक बनाया जा रहा है। किसान यहां 33 दिन से मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। नगर निगम प्रशासन और किसानों के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर अदालत में मामला विचाराधीन है।

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