Faridabad News: डाकघर में बिजली गुल होने से अटके लोगों के काम

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। नेहरू ग्राउंड स्थित डाकघर में बुधवार को सुबह करीब 11 बजे से बिजली नहीं होने के कारण काम कराने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बैकअप के लिए लगा जनरेटर भी खराब होने से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकी। लंबे समय तक बिजली नहीं आने से लोग अपने जरूरी काम के लिए इंतजार करते रहे। वहीं, बिजली आपूर्ति कब तक बहाल होगी, इसकी भी लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी।बिजली नहीं होने से कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाले काम प्रभावित रहे। खाते से जुड़े काम, पैसे जमा-निकासी, डाक बुकिंग और अन्य सेवाओं के लिए पहुंचे लोगों को इंतजार करना पड़ा। कुछ लोग बिजली आने की उम्मीद में बैठे रहे। लोगों का कहना था कि डाकघर में रोजाना बड़ी संख्या में लोग जरूरी काम के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहनी चाहिए, ताकि आपूर्ति बाधित होने पर लोगों को परेशानी न हो।सुबह 11 बजे से बिजली नहीं है। बच्चों का बायोमेट्रिक करवाने आया था, लेकिन अब वापस लौटना पड़ेगा। - सतीश, सेक्टर-8पैसे निकालने आया था, लेकिन बिजली नहीं होने से काम नहीं हो सका। खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। - सुखराज, एसी नगर