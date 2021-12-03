Faridabad News: छह पार्कों में लगे ओपन जिम होंगे दुरुस्त, लोग कर सकेंगे कसरत
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:21 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:21 AM IST
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खराब उपकरणों और कच्चे बेस से लोगों को हो रही थी परेशानी, नगर निगम ने जारी किया टेंडर
25 लाख से किया जाएगा काम
150 दिनों में पूरा करना होगा काम
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। वार्ड-2 के छह पार्कों में सुबह-शाम कसरत करने वाले लोगों को अब जर्जर ओपन जिम उपकरणों और उबड़-खाबड़ जमीन से राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से रखरखाव के अभाव में खराब पड़े उपकरणों को दुरुस्त करने और उनके नीचे पक्का बेस बनाने के लिए नगर निगम ने योजना तैयार की है। इससे इन पार्कों में आने वाले लोगों को सुरक्षित तरीके से व्यायाम की सुविधा मिल सकेगी। नगर निगम ने छह पार्कों में ओपन जिम दुरुस्त करने के लिए 25 लाख का टेंडर जारी किया है।
नगर निगम की योजना के तहत हनुमान पार्क, गौंछी पार्क, महाराणा प्रताप पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क, कृष्णा वाटिका पार्क और द्रोणाचार्य पार्क में ओपन जिम को दुरुस्त करेगा। इन पार्कों में कई जगह जिम उपकरण खराब हालत में हैं। वहीं, पक्का बेस नहीं होने के कारण बारिश के दौरान जमीन पर कीचड़ और पानी जमा होने से लोगों को परेशानी होती है। अब निगम की ओर से उपकरणों की मरम्मत के साथ कंक्रीट का बेस तैयार कराया जाएगा। निगम के अधिकारियों के अनुसार चयनित एजेंसी को निर्माण कार्य 150 दिनों में पूरा करना होगा।
सुबह-शाम बड़ी संख्या में पहुंचते हैं लोग
गौरतलब है कि वार्ड के पार्कों में बड़ी संख्या में लोग सुबह और शाम टहलने के साथ व्यायाम करने पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग थी कि खराब उपकरणों को ठीक कराने के साथ जिम के लिए मजबूत और समतल जगह तैयार की जाए। निगम के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। इससे पार्कों में व्यायाम करने वालों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ चोट लगने का जोखिम भी कम होगा।
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वर्जन
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नगर निगम के वार्ड-2 के छह पार्कों में ओपन जिम उपकरणों की मरम्मत और पक्का बेस बनाने का काम कराया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने करीब 25.05 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। इससे पार्क में कसरत करने वाले स्थानीय निवासियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिलेगी।- सतपाल, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम
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25 लाख से किया जाएगा काम
150 दिनों में पूरा करना होगा काम
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। वार्ड-2 के छह पार्कों में सुबह-शाम कसरत करने वाले लोगों को अब जर्जर ओपन जिम उपकरणों और उबड़-खाबड़ जमीन से राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से रखरखाव के अभाव में खराब पड़े उपकरणों को दुरुस्त करने और उनके नीचे पक्का बेस बनाने के लिए नगर निगम ने योजना तैयार की है। इससे इन पार्कों में आने वाले लोगों को सुरक्षित तरीके से व्यायाम की सुविधा मिल सकेगी। नगर निगम ने छह पार्कों में ओपन जिम दुरुस्त करने के लिए 25 लाख का टेंडर जारी किया है।
नगर निगम की योजना के तहत हनुमान पार्क, गौंछी पार्क, महाराणा प्रताप पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क, कृष्णा वाटिका पार्क और द्रोणाचार्य पार्क में ओपन जिम को दुरुस्त करेगा। इन पार्कों में कई जगह जिम उपकरण खराब हालत में हैं। वहीं, पक्का बेस नहीं होने के कारण बारिश के दौरान जमीन पर कीचड़ और पानी जमा होने से लोगों को परेशानी होती है। अब निगम की ओर से उपकरणों की मरम्मत के साथ कंक्रीट का बेस तैयार कराया जाएगा। निगम के अधिकारियों के अनुसार चयनित एजेंसी को निर्माण कार्य 150 दिनों में पूरा करना होगा।
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सुबह-शाम बड़ी संख्या में पहुंचते हैं लोग
गौरतलब है कि वार्ड के पार्कों में बड़ी संख्या में लोग सुबह और शाम टहलने के साथ व्यायाम करने पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग थी कि खराब उपकरणों को ठीक कराने के साथ जिम के लिए मजबूत और समतल जगह तैयार की जाए। निगम के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। इससे पार्कों में व्यायाम करने वालों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ चोट लगने का जोखिम भी कम होगा।
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वर्जन
नगर निगम के वार्ड-2 के छह पार्कों में ओपन जिम उपकरणों की मरम्मत और पक्का बेस बनाने का काम कराया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने करीब 25.05 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। इससे पार्क में कसरत करने वाले स्थानीय निवासियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिलेगी।- सतपाल, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम